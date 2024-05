Il Questore di Sondrio ha disposto la chiusura al pubblico del Bar Desa per quindici giorni. Il provvedimento, il terzo di questo tipo notificato al proprietario nella mattinata di ieri, è stata disposta per motivi di ordine pubblico e sicurezza. Il 3 maggio un cliente in stato confusionale aveva minacciato di accoltellare una ragazza e le dipendenti del bar.