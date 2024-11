Il treno salta la stazione: 200 runner della Wine Trail finiscono “fuori percorso”

Chiuro (Sondrio) – Oltre 200 runner sul treno da Sondrio a Tirano in attesa di scendere a Chiuro per partecipare all’iconica Valtellina Wine Trail, ma il treno non si ferma e sfreccia veloce fino a Tresenda fermandosi in quella stazione. È accaduto nella mattinata di ieri sulla tratta ferroviaria Milano Tirano. Un nuovo rocambolesco disagio per i viaggiatori di Trenord e in questo caso soprattutto per gli sportivi già in tenuta da corsa in attesa della partenza della gara da 21 km fissata ieri mattina alle 11 proprio a Chiuro che grazie a questo disguido ha subito ovviamente ritardo. Una macchia per questa gara di corsa in montagna lungo i terrazzamenti della provincia di Sondrio, fra le più spettacolari ed amate messe in campo in Valtellina capace di coinvolgere tutta la comunità e ogni anno magistralmente organizzata. Quest’anno con 3.750 atleti da 25 nazioni.

“Siamo rimasti senza parole e davvero demoralizzati! Il treno doveva fermarsi a Chiuro per farci scendere e prendere parte alla spettacolare gara Valtellina Wine Trail, valore aggiunto per la nostra Valtellina per la bellezza dell’iniziativa. Era già tutto organizzato. Un grande entusiasmo alla partenza a Sondrio che si è poi tramutato in sbigottimento quando ci siamo accorti che il treno proseguiva la sua corsa senza fermarsi a Chiuro – la testimonianza di Gigi Bonisolo, runner della Valtellina Wine Trail che ieri si trovava a bordo del treno –. Una volta scesi a Tresenda siamo dovuti ritornare indietro con un altro treno. È incredibile vi siano sempre disagi per chi viaggia. Alla fine tutto si è risolto per il meglio, ma la battuta vien spontanea: “Why train?” Tanto vi è sempre ritardo e non soddisfano esigenze di noi viaggiatori”.