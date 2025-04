Ex ospedale psichiatrico: una nuova vita

Doppio turno di visita guidate agli spazi esterni dell’ex ospedale psichiatrico di Sondrio e in molti anche a Castel Masegra, giovedì pomeriggio, per il primo di una serie di momenti di condivisione pubblica del progetto Monte Salute, progetto del Comune di Sondrio ma di valenza provinciale che si svilupperà mediante "opere materiali e immateriali" proprio in parte dei fabbricati e nel verde di quello che un tempo era il "manicomio". "Un’area in disuso da decenni, una ferita che, al pari dell’area ex Enel, il Comune andrà a sanare", ha puntualizzato il sindaco Marco Scaramellini. Sul "come" hanno preso la parola anche i partners coinvolti, con il Comune ente attuatore, in questa Strategia di sviluppo urbano sostenibile "premiata" dall’Europa – grazie alla Regione – con 20 milioni di fondi strutturali e destinata a ridare vita e pregio a una delle aree più belle della città. Si tratta di Asst, Ats Montagna, Provincia, Camera di commercio e Terzo settore come partner, con 15 organizzazioni coinvolte nella coprogettazione di questo intervento "volto a costruire relazioni secondo una nuova visione di politiche integrate che offrono risposte puntuali a bisogni emergenti quali l’assistenza agli anziani e alle persone fragili, il sostegno a famiglie disgregate o in difficoltà economica ma anche opportunità in termini di servizi abitativi, di accoglienza, di formazione e start up lavorativo per i giovani". Importante, dunque, presentarlo alla comunità, farla partecipe della nascita di questo rivoluzionario "quartiere" al Moncucco che contempla sì un aspetto sanitario (lo stesso nome scelto, Monte Salute, lo suggerisce), ma anche il recupero degli splendidi spazi verdi che contornano i fabbricati dell’ex ospedale psichiatrico e una parte che Apf Valtellina intende dedicare alla scuola di Alta cucina del celebre chef, dalle origini malenche, Alessandro Negrini.

Sara Baldini