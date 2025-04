“Un sorriso per donare“ numero due. All Blacks e Amazzoni vanno in rete

"Dove ci sono gli All Blacks, ci sono sempre solidarietà e sport", lo dice il presidente Cristian Porta e chi ne volesse la conferma non deve far altro che raggiungere oggi, nel primo pomeriggio, Albaredo per San Marco, dove andrà in campo (nel vero senso del termine) la seconda edizione dell’evento benefico "Un sorriso per donare". Alle 14, la presentazione alla Porta del Parco Orobie Valtellinesi e dalle 15 tutti al Centro sportivo Don Bosco per il triangolare maschile e quello femminile di calcio a 7. A sfidarsi, anche una squadra delle Amazzoni, l’associazione con sedi a Tirano e Morbegno che ogni giorno sostiene donne straordinarie nel proprio percorso di cura e rinascita dal cancro al seno. "Noi degli All Blacks Vecchie Glorie saremo presenti, perché anche fuori dal campo sappiamo fare squadra", assicura ancora Porta. Dalle 19 premiazioni, cena ed estrazione a premi presso il Polialbaredo.