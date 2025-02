Treni, i Dem incalzano sindaco e Giunta

"I cittadini di Sondrio non sono tutelati dall’amministrazione comunale in materia di trasporto ferroviario". È da questo presupposto che prende fondamento l’interrogazione formulata dal gruppo di minoranza del Partito democratico e diretta al sindaco Marco Scaramellini e alla Giunta. Tiene banco anche nel Consiglio comunale l’annosa questione relativa ai gravi disagi sulla linea Milano – Tirano. "Con questa interrogazione, primo firmatario Pierluigi Morelli, chiediamo all’amministrazione di aggiornare il Consiglio in merito ai contenuti emersi nell’incontro di Lecco della scorsa settimana – dicono dal gruppo consiliare Pd Michele Iannotti, Pierluigi Morelli, Roberta Songini, Michele Bernardi e Lisa Tam -. Le esperienze delle estati precedenti, unite ai continui e ripetuti malfunzionamenti e cancellazioni stanno continuamente mettendo in ginocchio la provincia". In pratica i dem sondriesi chiedono quale sia il ruolo di Scaramellini ai tavoli tecnici sulla materia ai quali partecipa ciclicamente. "Ma stando all’evoluzione della situazione ferroviaria, non si intravedono miglioramenti. Chiediamo inoltre al sindaco quale sia il suo ruolo ed il suo contributo a questi tavoli". Infine Iannotti e compagni domandano al sindaco "se concorda sulla decisione che pare essere stata assunta" in merito a un pullman orario per far fronte alle chiusure estive della linea ferroviaria. E in tema, ieri il tunnel di Campovico sulla 38 si è allagato. Colpa di una falla nella tubazione antincendio. F.D’E.