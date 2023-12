Treni della neve a Madesimo e Pian di Bobbio

Anche Madesimo, Piani di Bobbio e Domobianca entrano nella promozione Treni della Neve. In vista delle festività, tornano le proposte di Trenord per raggiungere senz’auto alcune località turistiche invernali. I pacchetti Treni della Neve sono realizzati in partnership con Snowit, la prima piattaforma che aggrega tutti i servizi legati alla montagna e agli sport invernali.

Sul sito trenord.it sono già in vendita i prodotti per gli impianti di Aprica&Corteno e Valmalenco, utilizzabili da oggi. Per la stagione 202324 l’offerta si è arricchita con nuove mete: Madesimo, con biglietti già acquistabili, Domobianca e Piano di Bobbio, a breve disponibili.

La proposta per Madesimo comprende il viaggio in treno da tutta la Lombardia a Chiavenna, lo shuttle per gli impianti e lo skipass giornaliero. Due i biglietti disponibili: il giornaliero singolo, al costo di 60 euro, e quello adulto+ragazzo, al costo di 105. L’offerta è valida solo la domenica. Queste proposte si possono acquistare anche sulla piattaforma Snowit.F.D’E.