Trasferta danese per futuri pasticcieri

Scambio formativo in Danimarca per gli studenti di Apf Valtellina. Nove ragazzi del quarto anno del corso di cucina e pasticceria di Apf Valtellina hanno vissuto in questi giorni un’esperienza formativa internazionale unica. Dal 15 al 20 giugno, infatti, i ragazzi hanno soggiornato a Roskilde, in Danimarca, ospiti della scuola partner ZBC Roskilde - Denmark slaughterhouse school, per un intenso programma di scambio culturale e professionale. Un’occasione preziosa per mettersi in gioco, esplorare nuove tecniche culinarie e confrontarsi con una cultura gastronomica diversa, all’interno di un contesto che pone particolare attenzione alla sostenibilità e all’innovazione.

La settimana è iniziata con una giornata interamente dedicata alla sostenibilità e il contrasto allo spreco alimentare. La seconda giornata dello scambio ha avuto come filo conduttore il tema del biologico e della filiera sostenibile. Mercoledì è stato dedicato interamente alla creazione di un ristorante danese, pensato per ricreare l’atmosfera autentica della tradizione gastronomica locale. Giovedì è stata la giornata dedicata alla scoperta delle tradizioni locali. A seguire, un tour guidato alla scoperta di Copenaghen li ha condotti tra le meraviglie della capitale, con tappe al Palazzo Reale di Amalienborg, alla celebre Sirenetta e al mercato alimentare cittadino.

Ad accompagnare i ragazzi in questa esperienza due docenti di Apf Valtellina: Pier Paolo Magni, insegnante di pasticceria, e Barbara Baldini, docente di italiano e storia, oltre alla vice preside Antonella Valsecchi.

F.D’E.