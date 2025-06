Raffica di incidenti sulle due ruote

Che l’estate sia arrivata lo si può evincere anche dall’aumento e dalla tipologia dei ferimenti che richiedono l’intervento dei soccorsi. Ieri i più seri si sono verificati intorno alle 13.30. Il primo sulla strada per Albaredo, teatro dello scontro tra un’auto e una moto: ferite due persone – una donna di 47 anni e un uomo di 50 – ora ricoverate, entrambe in codice giallo, a Gravedona e a Sondrio. Il secondo incidente, per il quale i soccorsi sono intervenuti in codice rosso, negli stessi minuti a Livigno, dove due ciclisti di 28 e 43 anni sono stati investiti lungo la strada della Forcola. Il più grave è stato elitrasportato a Sondalo in condizioni serie (non in pericolo di vita). Poi la caduta a Lanzada di una donna di 79 anni e due cadute dalla moto, a Castione una ragazzina di 15 anni e a Dubino sulla Valeriana un uomo di 59.