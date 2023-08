Madesimo, Palmiro Copes precipita e muore durante un’escursione

di Michele Pusterla

MADESIMO (Sondrio)

Stava facendo un’escursione nella zona del lago Nero dello Spadolazzo, in alta Valle Spluga, a 2450 metri, in territorio di Madesimo, quando all’improvviso gli amici che erano con lui lo hanno visto precipitare per un centinaio di metri dalla cresta e hanno subito lanciato l’Sos. Ma per l’escursionista di 76 anni di Sorico (Como), Palmiro Copes, elettricista in pensione, ieri alle 13, non c’è stato nulla da fare. La centrale di Soreu ha attivato le squadre del Soccorso Alpino, Stazione di Madesimo, della VII Delegazione Valtellina e Valchiavenna e i militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Madesimo, ma al loro arrivo il pensionato era già morto.

In Valtellina, invece, sin dalla prima mattina ricerche in corso sui monti di Piateda per cercare l’ultraottantenne Olindo Zani, anche attraverso un posto di comando avanzato dei Vf, ma le ricerche - estese anche all’Adda - sono state, per il momento, senza successo.

Scomparso giovedì 17 agosto sera a Berbenno, in Valle Imagna, ancora non si hanno notizie di Carlo Meroni, 87 anni, origini milanesi, un villeggiante che da anni trascorre le sue vacanze nella casa a Berbenno. Era uscito per fare una passeggiata e da quel momento non si hanno più sue notizie. I soccorsi erano stati allertati a notte fonda quando famigliari e gente in paese hanno capito che la faccenda era più seria di quanto si immaginasse. Da quel momento, lo hanno cercato tutti: cittadini, forze dell’ordine, Vigili del fuoco, Protezione civile. Hanno utilizzato anche le squadre con i cani, addirittura i droni a infrarossi per il rilevamento termico, ma del pensionato nessuna traccia. Meroni sembra essere svanito nel nulla. In cima all’altura si trovano delle telecamere, ma il sindaco Claudio Salvi ha fatto sapere che non si è scoperto niente dalle immagini, nemmeno dalla parte di Val Brembilla. Ricerche, infine, anche in Valle Intelvi nel Comasco dove una donna è dispersa dal 17 agosto scorso. Le autorità elvetiche hanno attivato il Soccorso alpino lunedì sera, per esaminare la zona del Monte Generoso. L’auto della donna è stata ritrovata ad Arogno. Le squadre hanno perlustrato l’area della Val Mara fino al primo pomeriggio di martedì.