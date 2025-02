Traffico in via Vanoni. I Dem chiedono interventi

Mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali e ridurre traffico e rumore. È questa in sintesi la richiesta che il gruppo di minoranza del Partito democratico rivolgerà all’amministrazione comunale di Sondrio, nel corso del Consiglio comunale del 28 febbraio, attraverso una mozione che ha come primo firmatario Michele Bernardi.

"I problemi del traffico sono essenzialmente due – dicono i Dem -: il pericolo per gli attraversamenti pedonali e il rumore che attanaglia gran parte della via, scuole comprese. La via Vanoni è la più frequentata da automobili e mezzi pesanti di tutta la città: 4,8 milioni di passaggi all’anno. Nel solo mese di gennaio ci sono stati almeno 2 investimenti di pedoni che hanno richiesto il ricovero ospedaliero.

Sebbene l’illuminazione di via Vanoni sia stata rifatta recentemente, nelle ore serali e specie con il brutto tempo gli attraversamenti pedonali non sono ben segnalati, così come i marciapiedi non sono sempre ben illuminati, la segnaletica è insufficiente e spesso logora. Inoltre, sono ben 498 i cittadini che risultano essere esposti a rumori oltre la soglia di criticità, senza contare tutti i bambini delle scuole che si affacciano sulla via". F.D’E.