Trà foeura el basèll. Una minaccia

Magni

Con gran rammarico per molti dei soci quest’anno i dirigenti del circolo degli anziani non sono riusciti ad organizzare il tradizionale torneo della scopa d’assi, una gara che in passato aveva visto la partecipazione di tante persone arrivate anche dall’esterno del club. In palio infatti c’erano stati bei premi. Il dispiacere che ha coinvolto un po’ tutti è sfociato soprattutto nel pomeriggio nella sede dell’associazione, quando il presidente ha annunciato che il torneo di scopa d’assi, gioco delle carte amato da quasi tutti gli associati, questa volta non ci sarebbe stato. Qualcuno ha protestato. "Ma come non si organizza una gara così importante che oltre a tutto fruttava anche qualche soldo?". Per la cassa del circolo il solito Carletto, che va sempre a cercare il pelo nell’uovo, ha espresso un suo dubbio, secondo il quale i dirigenti avrebbero annullato il torneo per non correre più i rischi di incidenti: come era avvenuto l’anno precedente alle finali della competizione. Cosa era accaduto? Lo ha raccontato lo stesso Carletto ricordando che al momento della finale vi fu una lite furibonda tra il Ginetto, da tutti chiamato “Ginett”, e il socio Francesco detto “Cècch”. A un certo punto “Ginett” sbagliò a giocare una carta e diede modo alla coppia avversaria di fare una scopa. Figuriamoci el “Cècch”. Questi prese a insultare il compagno, il quale tollerò per un po’ poi come ha spiegato Carletto: "L’ha trà foeura el basèll". "Ma se c’entra el “basèll”?" si sono chiesti alcuni dei soci. Ed allora è intervenuto il signor Aristide, grande esperto ed appassionato del dialetto il quale ha spiegato che il Carletto aveva voluto dire che il Ginetto aveva mostrato violentemente i denti, minacciando di morsicare il socio. “El basèll” infatti era la “basletta”, il mento sporgente. L’amico “Luis de Melz”, Luigi Manzoni di Melzo, grande appassionato del dialetto antico ha scoperto che il modo di dire “trà foeura el basèll” lo usa il Balestrieri nella traduzione in dialetto milanese de La Gerusalemme Liberata.

mail: emiliomagni@yahoo.it