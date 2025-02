Tour de Suisse: strade e piazze da risistemare

Prima dei campioni del Tour de Suisse, che giungeranno in paese il 18 giugno, arriveranno i contributi disposti dalla provincia per sistemare le strade e garantire l’arrivo in sicurezza dei ciclisti. Un contributo di 120mila euro richiesto e ottenuto dall’amministrazione comunale per interventi di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della pavimentazione delle strade e le piazze di Prosto e Borgonovo. I fondi rientrano nello stanziamento di 1,3 milioni per interventi di completamento ciclabili di collegamento al Sentiero Valtellina e la Ciclabile della Valchiavenna e per il recupero e la riqualificazione di aree degradate che, per ragioni di sicurezza e decoro, necessitano d’interventi di rigenerazione e riconversione ambientale.

"L’arrivo del Tour de Suisse a Piuro rappresenta un evento sportivo di altissimo livello e un’opportunità unica per promuovere le bellezze naturali e culturali della nostra valle – ricorda il sindaco Omar Iacomella –. Oltre al valore sportivo, l’arrivo del Tour de Suisse rafforza ulteriormente il legame tra Italia e Svizzera, un rapporto già consolidato nel tempo grazie alle molteplici collaborazioni tra i due Paesi. Queste sinergie hanno portato a grandi risultati in diversi ambiti, dimostrando come la cooperazione transfrontaliera sia un elemento chiave per lo sviluppo del territorio". Il passaggio del Tour de Suisse sarà l’occasione per legare Piuro al cicloturismo, sfruttando la vicinanza con il Passo dello Spluga, una delle grandi salite delle Alpi, ancor più bella da scalare spingendo sui pedali.