Torna la “Spesa che fa bene“ con 325mila euro

Iperal mette a disposizione 325.000 euro per le realtà associative dislocate nelle zone in cui opera. Anche nel 2025 il gruppo, in collaborazione con la Fondazione AG&B Tirelli Onlus, rinnova il suo impegno verso il territorio con l’iniziativa solidale "La Spesa che fa bene – Iperal per il sociale". L’obiettivo è sostenere le organizzazioni di volontariato, le Onlus e gli enti del terzo settore, che ogni giorno operano a favore delle comunità locali. Il montepremi messo a disposizione da Iperal e dalla Fondazione AG&B Tirelli Onlus raggiunge i 325mila euro e sarà suddiviso tra 250 realtà associative distribuite in cinque aree: Valtellina e Alto Lario, Lecco e Como, Milano e Brianza, Valcamonica e Valseriana, Bergamo. I contributi, da 500 euro a 8.000 euro, saranno assegnati in base alle preferenze espresse dai clienti. F.D’E.