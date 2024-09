Torna il Festival dello Sforzato. Eroico Rosso con 29 cantine

Primo compleanno a due cifre per Eroico Rosso, lo Sforzato Wine Festival esclusivamente dedicato a quello che, a ragione, è considerato il principe dei vini di Valtellina. L’edizione del decennale si terrà venerdì 13 e sabato 14 settembre a Tirano, ma l’organizzazione dell’evento è ormai definita anche nei minimi particolari. "Una due giorni che è il risultato dell’impegno corale di diversi attori: al centro c’è naturalmente lo Sforzato, ma in un dialogo costante con il nostro centro storico e il territorio circostante", ha sottolineato il primo cittadino Stefania Stoppani. Quindi corti e giardini dei palazzi nobiliari tiranesi, ma anche visite guidate in cantina, percorsi sui terrazzamenti, degustazioni tra i filari e tanta, tanta musica: ben 13 appuntamenti nell’arco delle due serate.

"Siamo certi che “Eroico Rosso” continuerà a valorizzare e promuovere la nostra terra – ha aggiunto Stoppani – e siamo grati per il sostegno delle istituzioni e dei partner che rendono possibile questa manifestazione alla quale saranno presenti ben 29 cantine". Mamete Prevostini, presidente del Consorzio Vini di Valtellina, nonché frequentatore come produttore di Eroico Rosso sin dalla prima edizione del 2015 concorda: "Il contesto di Tirano in questi anni ha dimostrato di essere quello adatto a promuovere e a far conoscere un vino unico quale è lo Sforzato – ha osservato –. E quando si lavora in team così bene, con Comune, Consorzio, produttori e sommelier di Ais e Onav, i risultati non mancano mai così come l’apprezzamento da parte dei visitatori". All’assessore al Turismo ed Attività Economiche del Comune di Tirano Leonardo Tancini il compito di illustrare la decima edizione.

"Essendo una manifestazione bella e apprezzata, siamo voluti restare nel solco della continuità con il passato – ha detto – abbiamo deciso tuttavia di togliere la giornata della domenica perché aveva poco seguito e di potenziare, invece, l’aspetto legato al food". Quest’anno si potrà scegliere, tra tre, cinque o dieci assaggi di Sforzato. S.B.