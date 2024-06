Tir si ribalta lungo la Statale dello Stelvio

Attimi di terrore lungo la Statale 38 ieri pomeriggio, intorno alle 15,30. Teatro Boalzo, nel Comune di Teglio. Per cause da appurare, un Tir si è ribaltato finendo nel verde a ridosso della carreggiata. Due le persone coinvolte di 24 e 46 anni con ferite non gravi soccorse dall’automedica. I vigili del fuoco da Sondrio hanno inviato sul posto un braccio meccanico e il nucleo di specialisti Nbcr, perché il mezzo pesante è alimentato a gas. L’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico che venerdì è sempre sostenuto. Della viabilità e dei rilievi del caso si sono occupati i carabinieri.

C.Bia.