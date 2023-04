Tentò d’uccidere la mamma Va in Rems

È stato assolto dalla pesante accusa di tentato omicidio per vizio totale di mente un 57enne di Berbenno. Il giudice Fabio Giorgi ha ordinato, però, il ricovero presso una Rems per il periodo di due anni. L’uomo è finito a processo per aver cercato di uccidere la mamma ottantenne il 14 gennaio del 2021. Non l’aveva ammazzata, però, perché dopo averla strangolata con le mani aveva lasciato la presa, convinto fosse morta. Invece, l’anziana aveva solo perso conoscenza, e così si è salvata. Oltre che dell’accusa di tentato omicidio, l’uomo ha dovuto rispondere anche di maltrammenti nei confronti della madre durati dieci anni. Tutto ebbe inizio, stando al capo di imputazione, nel dicembre del 2011, quando tra l’altro il 57enne venne arrestato per averla minacciata con un coltellaccio da cucina.Due anni prima, sempre sotto dicembre, era già finito in manette per aver cercato di uccidere il fratello con un’accetta.A stabilire il vizio totale di mente è stato il perito forense Claudio Marcassoli, psichiatra e criminologo. Mi.Pu.