Tentata rapina a Sondrio: arrestato 35enne incensurato

Sondrio, 6 luglio 2023 – È stato sottoposto a interrogatorio di convalida dell’arresto, operato dagli agenti della Polizia Locale del commissario capo Mauro Bradanini, alle 9.30 di lunedì. Ma Paolo Trimboli , 35 anni, incensurato, residente in città, finito in carcere lo scorso venerdì mattina poco dopo le 9 con l’accusa di tentata rapina ai danni di un’anziana aggredita nel sottopasso ciclopedonale di via Bonfadini, davanti al giudice Fabio Giorgi (nella foto) ha fatto scena muta. Assistito dall’avvocato Rocco Pirrotta si è infatti avvalso della facoltà di non rispondere. Il sostituto procuratore Giulia Alberti aveva chiesto la conferma della misura cautelare in carcere, in relazione alla gravità dell’episodio, e il giudice aveva convalidato il fermo, riservandosi la decisione sulla misura cautelare da adottare a carico del 35enne.

Poi, a breve distanza dall’udienza tenutasi all’aula 12 del Palazzo di giustizia, il gip Giorgi ha sciolto la riserva, confermando la detenzione in cella per l’indagato che aveva assalito la pensionata allo scopo di rubarle la catenina che portava al collo. La donna ebbe un’energica reazione, invocando aiuto e nel contempo prendendo a ombrellate il 35enne che, a un certo punto, nonostante nella colluttazione la catenina si spezzò cadendo a terra, fuggì dal tunnel (coperto da sistema di telecamere), forse impaurito dall’arrivo di altri pedoni. Per essere pochi istanti dopo bloccato all’esterno da alcuni operai e quindi dai poliziotti di una pattuglia della Locale. Che passi intende compiere ora il legale? "Non posso dire nulla - si limita ad affermare Pirrotta - perché Trimboli è assistito dal mio collega Ugo Ricupero di Siderno. Io sono soltanto il domiciliatario, non è salito dalla Calabria".

Michele Pusterla