Incidente frontale sulla Statale 38. Tre persone ferite. Disagi alla viabilità

Incidente frontale ieri pomeriggio a Bianzone, lungo la Statale 38, all’altezza della stazione ferroviaria. Due le auto e tre le persone coinvolte – due donne di 64 e 78 anni e un uomo di 86 - nello scontro che si è verificato verso le 15 tra una Citroen C4 che viaggiava in direzione Bormio e una C3 che procedeva in direzione inversa. L’incidente, fortunatamente dalle conseguenze non gravi - codice giallo per le tre persone - ha provocato grossi disagi alla viabilità, sulla Statale.