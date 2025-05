Michelle Hunziker a Basilea dell’Eurovision 2025: “Non vedo l’ora, stanotte non ho dormito”. La finale è la sua sfida più importante

Milano, 16 maggio 2025 – Michelle Hunziker ha lasciato Milano per raggiungere Basilea, pronta per condurre la serata finale dell’Eurovision Song Contest. La 69a edizione è iniziata martedì e terminerà domani, sabato 17 maggio, quando sul palco dell'Arena St. Jakobshalle sarà proclamato il vincitore. Michelle Hunziker si aggiungerà ad Hazel Brugger e Sandra Studer (che hanno presentato in due le due semifinali) per la Gran Finale. “Sto caricando la macchina per andare a Basilea stasera dopo Striscia insieme alle mie girls” ha scritto la conduttrice 48enne, postando una foto davanti al bagagliaio dell’auto.

Perché Michelle Hunziker presenterà solo la finale

Michelle Hunziker negli scorsi giorni attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram aveva spiegato ai follower che sarebbe stata presente sul palco dell’Esc 2025 esclusivamente nella serata conclusiva dell’evento, la più attesa, essendo impegnata per il resto della settimana con Striscia alla Notizia, al fianco dell’amico e collega Gerry Scotti. "Essendo in onda tutti i giorni con Gerrino fino al 10 giugno chiaramente durante la settimana non potevo andare contro noi stessi e quindi mi è stato concesso il sabato, che è la finale. E sono molto grata per questa cosa. Riesco comunque a vivere questa avventura, facendo e conducendo la finale”.

L'Eurovision Song Contest 2025 si svolge a Basilea, in Svizzera

La conduttrice: non vedo l’ora

La presentatrice non ha nascosto il suo entusiasmo: presentare un evento di portata mondiale (37 i Paesi in gara quest’anno) come l’Eurovision rappresenta “un sogno che si realizza” e un tassello importante nella sua lunga carriera professionale. “Sono super contenta, non vedo l’ora di andare ad affrontare questa maratona di spettacolo, di andare a sentire tutte quelle bellissime canzoni e di essere sul palco con le mie colleghe. Sarà veramente tosta” ha detto durante il viaggio in auto verso Basilea, consapevole che gli occhi saranno puntati inevitabilmente anche su di lei. Del resto Michelle Hunziker – che è già passata da un evento nazional-popolare come il Festival Sanremo (nel 2018 insieme a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino) è ben consapevole che in mondovisione tutto è amplificato: ogni piccolo errore o sbavatura sono passati sotto la lente. E – forse complice anche l’emozione e il viaggio notturno da Milano alla città svizzera – Michelle Hunziker il giorno dopo ha confessato sui social: “Come hai dormito? Un mazza” ha scherzato postando un selfie al risveglio.

Hazel Brugger e Sandra Studer

Girl power sul palco dell’Eurovision

Oggi la conduttrice – che presenterà solo in inglese (forse con qualche piccola “incursione” sull’italiano e il tedesco) – sarà impegnata nelle prove in vista della finalissima e si confronterà con le altre co-conduttrici. “C’è Hazel Bruger, una comica svizzera che sta avendo un grande successo in Svizzera e in Germania. Poi Sandra Studer che ha partecipato all’Eurovision anni fa ed è una super conduttrice – aveva raccontato, svelando qualche dettaglio del loro primo incontro a Basilea -. Sono super cool, super carine e appena ci siamo incontrate abbiamo iniziato a parlare dei nostri figli, in totale ne abbiamo fatti nove. Girl power all’Eurovision”.

L’Italia all’Eurovision 2025 con Lucio Corsi (e Gabry Ponte)

Anche in Italia cresce l’attesa: dopo la rinuncia del vincitore di Sanremo (Olly con “Balorda Nostalgia”) è rappresentata dal cantautore grossetano Lucio Corsi con “Volevo essere un duro". Il Bel Paese ha anche un altro big in gara: il dj torinese Gabry Ponte, capofila di San Marino con “Tutta l’Italia”, che si è aggiudicato l’accesso alla finalissima di sabato. A fare il tifo per Michelle Hunziker in prima linea sicuramente le tre figlie: la primogenita Aurora Ramazzotti (nata dall’amore con Eros Ramazzotti) e Sole e Celeste (nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi). Senza dimenticare ovviamente il nipotino Cesare, di due anni.