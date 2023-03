Teleriscaldamento Crescono i clienti

Col prezzo di gas ed elettricità saliti alle stelle, aumenta la richiesta di teleriscaldamento. Tanti cittadini, infatti, nell’ultimo periodo hanno fatto richiesta di adesione al teleriscaldamento di Tcvvv (Teleriscaldamento Cogenerazione Valtellina Valchiavenna e Valcamonica). Tre gli impianti esistenti in Valtellina: quello di Tirano, quello di Sondalo e quello di Santa Caterina Valfurva che attualmente servono complessivamente 1250 clienti. Il calore è prodotto da caldaie alimentate da biomassa vergine e quindi l’energia prodotta è tra quelle classificabili come "green" e di valorizzazione delle risorse rinnovabili. "Grazie ai risultati ottenuti la società si presenta finanziariamente forte e solida ed è pronta alle nuove sfide e alle nuove opportunità richieste dal territorio". E questo interesse è confermato anche dalle parole della vicepresidente Maria Ilaria Cannata e del direttore commerciale Manuele Bombardieri. "Sono in corso nuove iniziative nel territorio a dimostrazione del fatto che la società intende giocare un ruolo fondamentale in questo particolare momento di transizione ecologica. Nel corso del 2023 sono già previsti oltre 50 nuovi allacci". F.D’E.