Teglio, escono a cena e vedono del fumo in lontananza: lo chalet delle vacanze distrutto da un incendio

Teglio (Sondrio), 3 dicembre 2023 – Ieri sera, sabato 2 dicembre, lasciano la casa vacanze per raggiungere il paese per mangiarsi una pizza e dal basso vedono le cortine di fumo alzarsi verso il cielo.

Appena finita la cena ritornano in quota nella località Prato Valentino, dove ci sono le piste da sci di Teglio e trovano il loro chalet mentre è divorato dalle fiamme.

"Probabilmente il rogo è stato innescato dalla canna fumaria sporca. Avevano acceso il camino", spiegano dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Sondrio. I Vigili del fuoco del Comando con i colleghi del distaccamento di Tirano e i volontari di Tresivio hanno lavorato dalle 21.30 di ieri sino a mezzogiorno di oggi per le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza dell'area vicina ai boschi. La casa delle vacanze in montagna è andata completamente distrutta. I danni sono ingenti.