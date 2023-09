Teglio, minaccia i vicini con un’ascia: arrestato un 39enne

Teglio (Sondrio), 23 settembre 2023 – Nel corso della notte tra venerdì 22 e sabato 23 settembre, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sondrio sono intervenuti a Teglio su richiesta di alcuni residenti impauriti da un vicino di casa che li minacciava armato di ascia.

I militari della "gazzella" lo hanno arrestato per minaccia aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale. Si tratta di un 39enne del luogo. L’uomo, in evidente stato di alterazione, dopo aver minacciato i vicini di casa brandendo un’ascia di ferro, ha continuato l’azione nei confronti dei militari intervenuti, che sono riusciti comunque a disarmarlo e a condurlo in caserma con tutte le sicurezze previste.

Il valtellinese, già noto per precedenti analoghi, è stato quindi arrestato e rinchiuso nella Casa Circondariale di Sondrio a disposizione dei magistrati.