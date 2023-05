Teatro Dante Gli studenti salgono sul palco

Tornano sul palco del Teatro di via Dante gli studenti del Liceo linguistico dell’Istituto "Fermi" e gli alunni della Scuola media "San Giulio". Impegnati lo scorso anno in "All the word’s a stage" (Tutto il mondo è un palcoscenico), domani alle 21 se la vedranno con "The Canterville ghost" (Il fantasma di Canterville). Il celebre racconto giovanile di Oscar Wilde narra la storia del castello acquistato dagli Otis vicino alla cittadina di Ascot, infestato dal fantasma di Sir Simon, scorbutico nobiluomo del tardo Cinquecento, costretto a passare l’eternità tra le mura finché un’antica profezia non verrà compiuta. S.V.