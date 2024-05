Tanto lavoro in corsia con ferie arretrate

Sono troppo pochi e non riescono nemmeno ad andare in ferie, pena l’ulteriore riduzione di reparti e servizi e il mancato corretto funzionamento dell’apparato amministrativo. I 2.597 dipendenti non medici in forze all’Asst di Lecco nel 2023 hanno accumulato complessivamente quasi 150 anni di ferie arretrate: i giorni di ferie residue totali che non sono ancora riusciti a godere sono infatti 53.896, pari a 21 giorni di media ciascuno. Nel 2022 i giorni medi di ferie arretrate era 18.

Ogni infermiere mediamente ha 23 giorni di ferie arretrate da smaltire, le ostetriche 27, 29 gli 8 assistenti tecnici. I più "fortunati" sono i sanitari della riabilitazione con 11 giorni di ferie arretrare da smaltire. Ai giorni di ferie residue del 2023 si sommano naturalmente quelli maturati nel 2024. D.D.S.