Talamona (Sondrio), 13 settembre 2019 - Da dieci anni si incontrano per raccontarsi, per aggiornarsi e mantenere unita la famiglia. Arrivano perfino dall'Australia e quest'anno si troveranno nel paese d'origine di due di loro: Talamona. La famiglia Colombini porta avanti questa tradizione dal 2009, anno in cui la cugina Dalida Colombini è scomparsa. Per ricordarla, così, tutti i membri della famiglia, da allora, si incontrano almeno una volta l'anno, la omaggiano e poi festeggiano insieme la gioia di ritrovarsi. Due di loro, però, arrivano da molto lontano: da Perth, ad ovest dell'Australia. Sono Franco e Maris Colombini.

«Nostro padre si è trasferito in Australia nel 1953 – racconta Franco, in Valtellina per il tradizionale ritrovo in programma domenica 15 settembre – Io, i miei fratelli e mia madre lo raggiungemmo l'anno seguente. Sfortunatamente poco tempo dopo il nostro arrivo mio padre morì, ma noi scegliemmo di restare comunque là, anche perché il trasferimento non era costato poco. Cominciammo a lavorare, là si lavora bene, e così costruimmo la nostra famiglia. Abbiamo sempre frequentato altri italiani: in Australia esistono diversi club (come il Laguna Veneto, il mio) dove gli italiani si trovano per stare insieme. Andiamo tutti d'accordo, proveniamo da parti diverse dell'Italia e siamo sempre stati amici. Amavamo l'Italia da lontano: ad esempio ricordo che nel 1957 comprai una Fiat 1.100 e io e mio cugino, a bordo di quell'auto attraversammo il deserto da Perth a Sidney,(sono 3.900 chilometri, ndr)».

Franco oggi ha 81 anni, ma non rinuncia ad affrontare quasi 20 ore di volo per raggiungere il suo paese ed incontrarsi con i suoi parenti: «Una volta, alle nostre riunioni, eravamo anche 80. Ora siamo una 40ina. Ci siamo trovati molto spesso anche a Laino, sul lago di Como, ma domenica, dopo la messa a Talamona e una possibile visita al museo, ci sposteremo al Tennis di Morbegno». Franco ricorda meglio il dialetto dell'italiano, perché quando torna, è quella la lingua con cui si esprime con gli amici :«Ho tanti amici a Talamona, con loro ho festeggiato il mio compleanno, il 4 settembre. Anche la mia attuale compagna vive a Talamona. Sono tornato in Italia 28 volte, nella mia vita. Anche mia sorella è tornata molto spesso e ho voluto far conoscere questi posti anche ai miei figli». A lui è stato dedicato un video caricato su YouTube, nel quale le sue foto e quelle della sua famiglia sono accompagnate dalla voce di Gustavo Petrelli, cantante di Talamona.