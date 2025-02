Tagli, meno spese per i Comuni. La valle perde oltre 6 milioni

I tagli agli enti locali imposti dal governo Meloni sono al centro del più recente intervento del senatore Pd, Alessandro Alfieri, eletto nel collegio che ricomprende anche la provincia di Sondrio, e del segretario provinciale del Partito Democratico Michele Iannotti. "Stiamo parlando di più di 6 milioni di euro sui prossimi cinque anni sul territorio della provincia di Sondrio – chiarisce Iannotti – una cifra considerevole per la nostra realtà provinciale e come sempre ne faranno le spese i territori più in difficoltà come il nostro e i cittadini che hanno più bisogno. Si tratta di tagli alla spesa corrente che sono quelli che più preoccupano chi amministra i nostri comuni, perché con queste risorse si pagano i servizi essenziali da erogare". "La cosa che più lascia perplessi : aggiunge Alfieri : è che ancora una volta non conta come uno amministra, il governo taglia in maniera indiscriminata, a prescindere che si tratti di amministrazioni virtuose o meno. In questo modo impediscono ai Comuni che hanno un avanzo di amministrazione di spendere a vantaggio dei propri cittadini".