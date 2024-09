Summer League. Un successo per la Valtellina

Le pallavoliste francesi del Mulhouse Alsace vincono una bellissima edizione del trofeo internazionale Città di Sondrio. Allenate dall’italiano Francois Salvagni, dopo aver eliminato Bergamo in semifinale, hanno superato in finale le tedesche del Potsdam di Riccardo Boieri col risultato di 2-0 (25-23, 25-21) al termine di una partita che ha richiamato al PalaScieghi Pini circa 300 persone. Il premio Mvp è andato all’alzatrice María Alejandra Marín. Lo spettacolo è stato a dir poco entusiasmante, con tante famiglie arrivate a Sondrio per assistere all’evento organizzato dall’Azienda di promozione e formazione Valtellina nell’ambito della Valtellina Summer League, kermesse che porta ormai da tre anni in provincia di Sondrio le squadre professionistiche di pallavolo e basket.

"Anche quest’anno il trofeo Città di Sondrio ha regalato uno spettacolo di altissimo livello – dice Michele Diasio, presente alla manifestazione –. È stato un torneo che ha confermato la salute della pallavolo, a partire dalla squadra femminile fino ai livelli più bassi. Questa kermesse, insieme a quella di basket, rappresentano per noi uno stimolo, ci danno sempre dei feedback per migliorare e fornire i servizi adeguati a squadre di questo spessore. I complimenti ricevuti in questi giorni ci fanno piacere e ci permettono di lavorare già per le prossime edizioni della Valtellina Summer League, sia per il volley che per la pallacanestro". In precedenza si è giocata la finalina per il terzo e quarto posto che ha visto la Uyba Busto Arsizio prevalere sulla Volley Bergamo 1991 per 2-1 (25-21, 25-22. 20-25). Al termine premiazioni sul campo. Si chiude così un’altra edizione della Valtellina Summer League, a breve inizieranno i lavori per la prossima edizione.

Fulvio D’Eri