“Suggestioni cosmicheper Franco Battiato“con D’Adda e Zitello Sabato a Rescaldina, nella piazza dei santi Bernardo e Giuseppe, si terrà lo spettacolo “Suggestioni cosmiche per Franco Battiato” con proiezione del film "Io chi sono?" e concerto con canzoni dell'artista siciliano. In caso di pioggia l'evento si terrà all'auditorium di via Matteotti.