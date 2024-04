Studenti al cinema con “Made in Italy“. Tre pellicole anticipano il Baff Festival

In attesa del BA Film Festival, in calendario dal 28 settembre

al 5 ottobre, tre giorni di programmazione per gli studenti

delle superiori. "L’incontro ravvicinato dei ragazzi con il cinema attraverso pellicole selezionate e accompagnate da sceneggiatori, registi, attori è da sempre uno dei punti di forza del Festival

del cinema cittadino", commenta il vicesindaco e assessore

alla Cultura Manuela Maffioli, sottolineando l’impegno

degli organizzatori a promuovere in particolare il cinema italiano. Per la sezione “Made in Italy“ del BAFF il Manzoni ospiterà tre proiezioni per le scuole lunedì, martedì e mercoledì. Il primo film

in programma è “Le mie ragazze di carta“ di Luca Lucini, che incontrerà gli studenti in sala. Marco Longo, docente all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, introdurrà “Io Capitano“ di Matteo Garrone (nella foto). Il terzo titolo è “L’Arminuta“

di Giuseppe Bonito, in sala il produttore Maurizio Tedesco.