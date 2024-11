Strade e passi bloccati per la neve. Le aree di attesa sono lontane

Importante tavolo di confronto a St. Moritz sul miglioramento della comunicazione in caso di chiusura delle strade in alta Engadina e in Bregaglia. Un argomento assai caldo che interessa parecchio anche i tanti frontalieri valtellinesi e valchiavennaschi, oltre ai turisti, che ciclicamente, ogni giorno o ogni settimana, raggiungono le località elvetiche transitando quindi su diversi passi alpini e su strade di montagna che, in inverno, subiscono spesso delle chiusure. Uno dei temi centrali nella riunione di St. Mortiz è stato quello "della gestione del traffico e della possibile realizzazione di aree di attesa specifiche in caso di chiusure stradali – si dice in un comunicato dei Canton Grigioni - L’Ufficio territoriale e la Polizia cantonale hanno esaminato questa idea, ma non vedono ancora una possibilità realistica di attuarla a breve termine". Quando le strade vengono chiuse possono crearsi disagi per gli automobilisti, soprattutto quando la comunicazione non è affatto tempestiva. Code e attese si sprecano. Ecco una prima soluzione. "Al fine di soddisfare comunque l’esigenza di convogliare in modo mirato il traffico in caso di chiusure stradali, gli specialisti hanno in progetto di impiegare personale presso le rotonde tra St. Moritz e Sils durante la stagione invernale 2024/2025. In caso di necessità, le forze d’intervento presenti in quei punti rinvierebbero i veicoli verso St. Moritz, Samedan o Pontresina, al fine di sgravare la strada cantonale e di garantire la circolazione dei trasporti pubblici nonché delle organizzazioni di primo intervento". Un’altra richiesta espressa sovente dai partecipanti ai colloqui consiste nell’ottimizzazione della comunicazione e della segnaletica relativa allo stato delle strade.

"Da circa tre anni l’Ut lavora al miglioramento della segnaletica invernale in tutto il Cantone, nel quadro di un progetto pilota a Tamins e Ilanz con pannelli Led multicolori di nuova generazione che possono essere regolati in modo flessibile. Per la stagione invernale 2024/2025 il progetto pilota sarà esteso all’Engadina Alta: questa settimana tra Punt Muragl e Castasegna sono stati posti in esercizio i primi quattro segnali Led". Fulvio D’Eri