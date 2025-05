Primo sconfinamento dalla Svizzera a Piuro

A metà giugno la località di Piuro sarà sede dell’arrivo di una tappa del prestigioso Tour de Suisse. Per la prima volta la kermesse elvetica, giunta alla sua 88^ edizione, prevede l’arrivo di una tappa in provincia di Sondrio. E come al solito la frazione, la quarta in programma il 18 giugno con partenza da Heiden e arrivo a Piuro, non sarà affatto banale perché i professionisti, nella parte finale, dovranno scalare il passo dello Spluga, versante elvetico, prima della picchiata in Valchiavenna dopo 193 chilometri.

"Era da alcuni anni che pensavo di portare una tappa del Tour de Suisse in provincia di Sondrio – dice Gigi Negri, responsabile del progetto cicloturistico in Valtellina e Valchiavenna – e l’anno scorso, grazie a Pietro Illarietti (valtellinese che opera ai vertici del ciclismo ndr), ho conosciuto uno degli organizzatori della corsa svizzera. Ne abbiamo parlato e, grazie anche alla disponibilità della Valchiavenna, siamo riusciti a trovare la quadra. È un’operazione importantissima dal punto di vista della promozione del territorio perché la Svizzera è essenziale per cogliere i frutti del cosiddetto turismo di prossimità.

Oggi (ieri per chi legge) c’è stata in Prefettura, convocata dal Prefetto, una riunione tecnica importantissima alla quale hanno preso parte anche gli organizzatori della corsa elvetica. Essendo una manifestazione transfrontaliera ci sono alcuni dettagli che vanno discussi e risolti. Ora si lavorerà in tal senso e sono certo che il 18 giugno tutto sarà perfetto. È grazie anche ai grandi eventi, tappe del Giro d’Italia in primis ma anche questa frazione del Tour de Suisse, che riusciamo a promuovere al meglio il territorio e a farlo apprezzare e conoscere all’esercito dei cicloturisti che ogni anno invade la provincia di Sondrio. Questo poi è l’anno delle Olimpiadi e quindi ritengo che sia il momento migliore per organizzare un evento del genere".

F.D’E.