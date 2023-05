Strabilio, dal Garda alla Val Sabbia in 14 tappe

La magia del circo contemporaneo torna a Brescia, tra Val Sabbia e Garda, con Strabilio, il festival nato da un’idea del direttore artistico Davide Vedovelli con Andrea Donatini. "Il circo contemporaneo proposto dal palinsesto di Strabilio – dichiara Vedovelli – porta con sé una concezione moderna e multiculturale di questa disciplina: artisti di grande talento che portano sul palco acrobazie, illusionismo, spettacoli e danza sotto forma di numeri coinvolgenti. Strabilio vuole animare la comunità su un duplice binario: portare in valle esibizioni con artisti internazionali e valorizzare i talenti locali e il territorio grazie alla contaminazione con il circo". Saranno 14 le serate dell’edizione 2023: il via il 28 maggio a Gavardo per poi proseguire a Brescia il 1° giugno con uno spettacolo musicale e circense sostenuto da Fondazione Brescia Eventi, e via via toccare il lago e i comuni della Valle Sabbia.

Questa edizione vede anche la proposta del progetto “Valle Sabbia terra di talenti“, che ha l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale. Figurano così in cartellone la Banda Musicale di Villanuova sul Clisi e quella di Paitone, la scuola di circo Spazio Circo Bergamo, i tessuti di Officina Dadà di Roè Volciano e viene inoltre coinvolta per la prima volta la scuola di danza acrobatica Candies’ Academy di Cunettone di Salò.

