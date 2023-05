Stelvio, la strada ripulita dalla neve

Nonostante il meteo incerto sono iniziate le operazioni di pulizia della strada che sale al Passo dello Stelvio, dopo la lunga pausa invernale. I mezzi spazzaneve di Anas e le turbine hanno iniziato la salita dai Bagni Vecchi fino al passo per riaprire la statale 38 fino al passo a 2.758 metri. Per eliminare neve e ghiaccio e liberare i 40 tornanti del versante lombardo, ai quali se ne aggiungono altri 48 su quello altoatesino, saranno necessarie 2 settimane di lavoro. La strada dovrebbe tornare pienamente percorribile l’1 giugno per chiudere il 5 novembre. Come sempre la riapertura verrà concordata con i rispettivi gestori del versante trentino del Passo dello Stelvio e il Passo dell’Umbrail, in Svizzera. A partire dal 1 giugno in quota, oltre agli automobilisti, sono attesi gli sciatori che da tutta Europa raggiungono il ghiacciaio per lo sci estivo. Lo scorso anno a causa della mancanza di precipitazioni e dell’innalzamento delle temperature era stato un mezzo disastro con le piste che erano state chiuse all’inizio di luglio. Tutta colpa dello 0 termico oltre i 4mila metri che aveva causato lo scioglimento del ghiacciaio. Quest’anno le cose potrebbero andare ben diversamente, nelle scorse ore sono caduti oltre 45 centimetri di neve, quasi meglio che durante la stagione invernale. Ro.Ca.