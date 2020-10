Valdidentro, 22 ottobre 2020 - Giornata storica nel Bormiese. Il Giro d’Italia transita per la prima volta in autunno in Alta Valtellina e, sempre per la prima volta, l’arrivo di una tappa della corsa rosa è stato fissato ai Laghi di Cancano, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Un grande spot per l’Alta Valle in primis ma anche per la Valtellina che si presenta al mondo nella sua veste autunnale, coi suoi meravigliosi colori e un fascino tutto particolare.

Dopo la nevicata di settimana scorsa e il sole di queste ultime giornate, è stato confermato il passaggio al Passo dello Stelvio: il maltempo ha minacciato la salita alla Cima Coppi fino all’ultimo minuto, ma le temperature miti e i lavori di manutenzione apportati alla strada permettono la scalata ai 2.758 metri dello Stelvio che si presenterà agli appassionati in un’inedita veste autunnale.

"Con la possibile cancellazione, causa maltempo, del passaggio sul Colle dell’Agnello (nella tappona di sabato, ndr.) – dice Gigi Negri, trait d’union tra gli organizzatori del Giro e quelli valtellinesi -, l’unica tappa a 5 stelle potrebbe essere quella che si concluderà ai Laghi di Cancano. E questo grazie anche al grande lavoro di manutenzione effettuato in questi giorni sulla strada dello Stelvio che è perfettamente transitabile. Sarà sulla Cima Coppi a godermi lo spettacolo del passaggio dei primi atleti che saliranno al Passo dello Stelvio dal versante trentino. Il paesaggio autunnale presenta dei colori fantastici, è uno spettacolo. Un grazie ai 400 volontari valtellinesi che hanno lavorato e lavorano dietro le quinte dell’evento sportivo clou dell’autunno valtellinese. E non dimentichiamoci che domani ci sarà la partenza della tappa che da Morbegno arriverà ad Asti, la Bassa Valle avrà una grande vetrina".

Nella tappa odierna i girini scenderanno dallo Stelvio e si inerpicheranno lungo i 21 tornanti che portano ai Laghi di Cancano, a quota 1.945 metri, dove è posto l’arrivo di tappa, previsto dalle 16 alle 16.50 nel piazzale di A2A, in prossimità dei due splendidi bacini idrici artificiali, all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio. L’arrivo invece sarà gestito dal Comitato di tappa locale che ha predisposto la chiusura delle due statali interessate dal passaggio della corsa: Ss 38 dello Stelvio fino all’intersezione con la Ss 301 del Foscagno che resterà chiusa dalle 13.00 alle 17.30 circa. La corsa attraverserà Molina e arriverà ad Isolaccia passando per Premadio e la via Belvedere.

I corridori arriveranno ai Laghi di Cancano passando per le Torri di Fraele attraverso via Degola e via Fraele che saranno percorribili solo a piedi o in bicicletta (ad eccezione dei residenti che potranno rientrare nella propria abitazione esclusivamente dalle 8 alle 13 e dalle 17.30 alle 20). Il Comune di Valdidentro ha predisposto la chiusura totale del transito veicolare, ad eccezione dei mezzi del Giro d’Italia, fino alle 8 di domani di parecchie vie e strade, quelle interessate dal passaggio del Giro. Per info: https://www.comune.valdidentro.so.it/news/giro-ditalia-2020