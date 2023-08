Spluga chiusa alle auto, è un successo: 2.500 passaggi nel tratto di statale tra Campodolcino e Madesimo

Campodolcino, 12 agosto 2023 – “Spluga da capogiro” è già un successone. Nel secondo fine settimana di agosto, dopo il prologo vissuto nelle domeniche di luglio, prima ancora di entrare nel vivo della stagione estiva, l’iniziativa è già un successo, premiata dagli oltre 2.500 passaggi registrati. Il tratto della storica strada progettata due secoli fa da Carlo Donegani, da Campodolcino a Pianazzo, chiuso (fino al 27 agosto) alle auto la domenica mattina, dalle ore 8 alle ore 12, è stato pacificamente invaso da ciclisti provenienti da tutta la Lombardia, da altre regioni italiane ma anche da quelli della vicina Svizzera.

"È un modo "slow-moving" per apprezzare questo tratto storico della strada dello Spluga godendo anche del bellissimo panorama – sottolinea il sindaco di Madesimo Daniela Pilatti –. Con grande soddisfazione constatiamo come la proposta trovi così tanti appassionati: iniziative come questa sono in grado di valorizzare e promuovere il nostro territorio al meglio".

Aggiunge il sindaco di Campodolcino Enrica Guanella: "Pedalare lungo un percorso storico immersi in uno scenario pittoresco. Questa è l’impressione di chi ogni domenica mattina percorre in bicicletta o a piedi il tratto denominato "Sceng", fra Campodolcino e Pianazzo". Per Spluga da capogiro, che già al suo esordio aveva ottenuto un buon successo, si tratta di una conferma.