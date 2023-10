Spleen Orchestra. Halloween al Teatro sociale

The Spleen Orchestra torna al Teatro Sociale di Como per festeggiare Halloween, martedì 31 ottobre alle 20.30, con il progetto musical-teatrale che omaggia, con un linguaggio proprio, l’immaginario poetico del regista Tim Burton. Un folle viaggio tra trucchi, costumi, scenografie, proiezioni ed effetti speciali, sulle note dello straordinario autore delle colonne sonore Danny Elfman. Una band di otto elementi salirà sul palco con originali arrangiamenti delle più famose colonne sonore di Elfman, per raccontare il celebre regista attraverso un proprio linguaggio musicale e scenico mantenendo intatto lo spirito poetico delle pellicole.