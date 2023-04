Spettacolo per bambini con Adducci

"Il mondo salvato dai bambini": per la rassegna "La città dei cortili", il Teatro Gruppo Popolare di Como propone, domenica 16 aprile alle 16, nel cortile di via Anzani 32 a Como, lo spettacolo a ingresso gratuito con Virginia Adducci, testo e regia di Giuseppe Adduci, adatto a bambini dai 5 anni e famiglie. Gli eroi della storia che viene raccontata in questo spettacolo, preoccupati per l’ambiente, avrebbero fatto volentieri a meno di essere tali, ma la fantasia che contraddistingue la loro età fa ora in modo da spronare continuamente ciascuno a muoversi in direzione del cambiamento. Loro, i bambini, lo fanno cantando, ballando, raccontando.