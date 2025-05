Sostegno ai fragili, incontri a tema

Il comune di Sondalo e l’ufficio di piano della comunità montana Alta Valtellina, in collaborazione con la cooperativa Stella Alpina, promuovono due incontri, nella sala riunioni del centro polifunzionale sondalino, dedicati alla riflessione sul valore della vicinanza e sulla costruzione di una rete sociale in grado di supportare le persone in situazioni di fragilità.

L’iniziativa “Accompagnare, Sostenere e Camminare Insieme“ propone due incontri, aperti alla cittadinanza e agli operatori di settore, che possono costituire un’opportunità di confronto sul come migliorare la rete di supporto per le persone più vulnerabili, coinvolgendo anche chi lavora e si impegna quotidianamente in questo ambito.

Il primo appuntamento è il 14 maggio alle 17 e tratterà il tema “Essere amministratore di sostegno tra indicazioni normative, vicinanza e solidarietà“, mentre il secondo è previsto il 21 maggio, sempre alle 17, e sarà incentrato su “La vicinanza a persone fragili: esperienze e ambiti di partecipazione solidale nella comunità locale". F.D’E.