Sondrio, vietato bere l’acqua del rubinetto: può essere usata solo per lavarsi, dopo bollitura

Sondrio, 21 luglio 2023 – È stata diffusa pochi minuti fa dal Comune la notizia che l’acqua non si può consumare, se non previo bollitura, il provvedimento è in vigore su tutto il territorio cittadino.

“Si informa che oggi venerdì 21 luglio a seguito di analisi periodiche effettuate da Secam dei campioni di acqua potabile prelevati dai tecnici presso i punti rete Fontana Piazzale Toccalli, Fontana Loc. Baiacca (Romegialli/Lungo Mallero) e Serbatoio “Al Santo” è emersa la non conformità microbiologica relativamente ai parametri di legge e che per tali motivi l’acqua non è ritenuta idonea al consumo umano diretto ma può essere utilizzata solo previa bollitura e per gli usi igienici”.

A seguito di ciò il sindaco di Sondrio ha emesso l’ordinanza contingibile urgente con la quale si vieta su tutto il territorio comunale l’uso dell’acqua potabile se non previa bollitura.

Il divieto rimarrà in vigore fino a sua revoca che avverrà quando i valori microbiologi rilevati saranno rientrati nei parametri di legge.