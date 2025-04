“Sondrio primavera“, si alza il sipario

È tutto pronto per "Sondrio Primavera": un fine settimana alla scoperta della città capoluogo di provincia e dei dintorni. Due giornate intere, quelle di domani e di domenica 13 aprile, dalle 10 alle 19, per un programma di iniziative tra svago, benessere, cultura e natura. "Sondrio primavera", l’evento che lancia la bella stagione in città, si presenta sotto i migliori auspici grazie al crescente interesse mostrato da residenti e turisti che in queste settimane si sono iscritti alle varie attività proposte. Numeri molto positivi, addirittura più alti di quelli registrati negli anni scorsi.

La grande novità di questa edizione è la scoperta di Sondrio dall’alto: un’esperienza che si potrà vivere sabato e domenica, alle 10, 12.30, 14.30 e 17.30, con ingresso libero, salendo i 250 gradini della Torre Ligariana, fino ad arrivare alle campane, da dove si potranno ammirare la città e il resto della valle. Domenica, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, si volerà sulla mongolfiera che si alzerà dal Parco Bartesaghi, ma solo su prenotazione.

"Il weekend promette bene e l’interesse suscitato dalle nostre proposte è il dato più importante - sottolinea il vicesindaco e assessore alle Attività produttive e agli Eventi Francesca Canovi -: il nostro primo obiettivo è il coinvolgimento del pubblico, dei residenti innanzitutto e dei turisti che frequentano la Valtellina".

L’elenco delle attività in programma è lungo: dallo show cooking, con ricette salutari, alla conferenza sull’alimentazione consapevole, dal trekking alle escursioni in e-bike, dalle visite culturali guidate alla passeggiata fotografica al tramonto, dai laboratori per bambini alle proposte dei Musei Civici, fino allo yoga, alla musica itinerante e ai mercatini dedicati all’artigianato e ai fiori. Info www.visitasondrio.it. Fulvio D’Eri