Piuro (Sondrio) - Un morto e un ferito gravissimo. E' l'attuale bilancio di un incidente avvenuto in montagna, alle cascate dell'Acquafraggia. I soccorritori sono riusciti, poco fa, a recuperare entrambi gli escursionisti che sarebbero precipitati dal sentiero del parco, finendo poi nel bacino delle cascate: purtroppo una persona è deceduta, mentre l'altra è stata trasportata in gravissime condizioni in ospedale. Al momento non viene rivelato chi è la vittima, se la donna di 42 anni o l'uomo di 36 che era con lei. Da chiarire, inoltre, la dinamica del drammatico incidente accaduto attorno alle 12.30 in territorio comunale di Piuro.

Soccorsi mobilitati in massa dalle 12.30 di oggi, domenica 13 giugno 2021, per due escursionisti, un uomo di 36 anni e una donna di 42, che, durante una gita alle meravigliose cascate dell'Acquafraggia, dove qualche tempo fa si è fatta un selfie anche la nota modella Belen Rodriguez, sarebbero precipitate da uno dei sentieri del parco in località Borgonuovo, nel territorio comunale di Piuro, nella parte italiana della Val Bregaglia, al confine con la Svizzera.

Poco fa uno dei due dispersi è stato recuperato dalle acque gelide e trasportato d'urgenza, in codice rosso (quello di maggiore gravità), in ospedale con uno dei due velivoli mandati in zona da Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza). Le ricerche, da parte dei Vigili del fuoco, uomini del Soccorso Alpino e del Sagf della Guardia di Finanza hanno poi permesso di recuperare l'altro corpo, dell'escursionista inghiottito dalle acque dopo la caduta da un'altezza di decine di metri. Chiesto anche l'intervento dei sommozzatori da Treviglio, in provincia di Bergamo, e dal Comando provinciale dei Vf di Milano. Sul posto anche i carabinieri.