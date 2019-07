Sondrio, 24 luglio 2019 - Continua senza sosta l’attività degli agenti della Questura di Sondrio che ha portato all’erogazione da parte del questore di altre tre misure di prevenzione nei confronti di altrettanti soggetti. Nello specifico, gli agenti della divisone Anticrimine hanno munito di Foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nei comuni di Piantedo, Delebio, Andalo Valtellino, Dubino e Rogolo madre e figlio, B.L., 55 anni, e B.L., 35 anni, resisi responsabili di un tentativo di furto ai danni di un esercizio commerciale di Piantedo.

Stessa sorte è toccata ad un cittadino romeno senza fissa dimora, G.T., 19 anni, che è stato sorpreso dai Carabinieri di Tirano nell’omonima cittadina mentre era intento a vendere abusivamente alcuni oggetti da cucina. Avendo numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, allo stesso è stato fatto divieto di far ritorno nei comuni di Tirano, Villa di Tirano, Lovero, Sernio e Bianzone per i prossimi tre anni.