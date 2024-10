Luciano e Fortunata, uniti per sempre dall’amore. Il marito muore di crepacuore nel giorno del funerale della moglie

Sondali (Sondrio) – “Uniti con amore sulla terra e ora in cielo vivono nella luce di Dio e nel cuore dei loro cari”. La frase scelta per il manifesto funebre ben sintetizza che cos’erano Fortunata Genovese e Luciano Fontana l’una per l’altro e viceversa. Una coppia inseparabile, talmente unita che a una manciata di ore dall’attacco cardiaco che s’è portato via all’improvviso Fortunata, 80 anni, il marito non ha retto al dolore. Ieri mattina, giorno in cui si sarebbero dovuti celebrare i funerali della moglie, Luciano, 76 anni, è stato trovato senza vita nel suo letto. Adagiato su un fianco, una mano sulla guancia, quasi ad asciugarsi le ultime lacrime.

“Si può davvero dire che sia morto di crepacuore – dice il parroco di Sondalo don Mario Bagiolo – l’ho visto venerdì, era disperato per la perdita della sua amatissima Fortunata. Ora riposano insieme nella cappella feriale di San Francesco, vicini, sembrano dormire nel loro letto matrimoniale, ancora insieme”. Luciano e Fortunata non avevano figli, esistevano davvero l’uno per l’altra. “Erano miei clienti, venivano ogni giorno e ordinavano addirittura lo stesso caffè, macchiato per entrambi – ricorda Michela Zubiani del bar Cardoni – O li si vedeva insieme, o nulla. Mai uno senza l’altro. Ricordo con piacere quando ripresero a uscire dopo i mesi del lockdown, vederli tornare al bar. È doloroso pensare che siano scomparsi entrambi, ma allo stesso tempo rincuora pensare che continuino ad essere insieme”.

Insieme anche per l’ultimo saluto: i funerali di Fortunata sono stati infatti posticipati. Le esequie di moglie e marito saranno celebrate lunedì alle 14.30 dopo la recita del Rosario nella chiesa di San Francesco. Un addio che ricorda quello che un mese fa Grosotto diede ad Angelina Robustellini e Paolo Patelli, ex insegnanti in pensione deceduti in un tragico incidente in auto avvenuto in Corsica dove si trovavano in vacanza, in viaggio sull’auto con una coppia di amici. “Sempre insieme nella vita terrena, ora uniti in una vita eterna” la scritta sul loro manifesto funebre, quasi la stessa scelta per Fortunata e Luciano a dimostrazione che l’amore, quello vero, sa tenere uniti oltre la vita.