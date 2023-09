Sondalo, incidente tra auto e scooter: morta ragazzina di 14 anni

Sondalo (Sondrio), 18 settembre 2023 - Una ragazzina di soli 14 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, domenica 17 settembre, a Sondalo, in località Madonna della Biorca, in Valtellina.

La tragedia si è verificata attorno alle 19.40 quando la giovanissima, probabilmente a bordo del suo scooter, si è scontrata contro un'auto al cui volante c'era un 19enne. Lo scontro drammatico all'altezza dell'incrocio tra via Stelvio (la vecchia Statale 38) e via Grailè, tra gli abitati di Mondadizza e Le Prese.

Sul posto sono giunte un'ambulanza e un'automedica, ma nonostante i tentativi di soccorso per la 14enne non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. Il 19enne, sotto choch, ma illeso, è stato trasportato al vicino ospedale Morelli di Sondalo per le necessarie cure e accertamenti.