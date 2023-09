Sondalo, tragico incidente in scooter: la 14enne Eva Nicol Mazzetta muore a pochi metri da casa

Sondalo (Sondrio), 18 settembre 2023 - L’incidente mortale, nel quale ieri sera – domenica 17 settembre - ha perso la vita una giovanissima studentessa di Sondalo è avvenuto a pochi metri da casa della ragazza.

La vittima, Eva Nicol Mazzetta di soli 14 anni, secondo alcune testimonianze stava rincasando in sella al suo scooter. Era uscita poco prima con il motorino per raggiungere gli amici nella piazza del paese quando si è scontrata con un'auto condotta da un 19enne, anch'egli residente nello stesso paese, poi portato in ospedale in stato di choc.

La tragedia nella serata di domenica, poco prima delle 20. Lo schianto è avvenuto lungo l'ex statale 38, ora provinciale 27, in via Stelvio all'incrocio con via Grailè. La dinamica del drammatico incidente è ancora al vaglio dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tirano intervenuti per i rilievi, ma secondo i primi accertamenti l’adolescente, residente in paese, sarebbe stata tamponata dalla vettura in fase di sorpasso.

I sanitari di Areu hanno provato a lungo a rianimarla, ma le ferite riportate nella caduta, troppo gravi, non hanno lasciato scampo alla 14enne.