Sondalo, i funerali di Anita Graneroli. Lo strazio di genitori e amici

Sondalo (Sondrio), 14 ottobre 2023 – Una folla silenziosa e commossa ha detto addio, ieri pomeriggio, ad Anita Graneroli, la 17enne di Sondalo, ex studentessa del Pfp che ha perso la vita venerdì della scorsa settimana in un terribile incidente avvenuto a Grosio, sbalzata violentemente dal sellino della moto su cui viaggiava come passeggera, guidata da un amico 22enne che la stava riaccompagnando a casa.

La chiesa di San Francesco non ha potuto contenere tutte le persone che hanno voluto salutare per l’ultima volta la ragazza e stringersi attorno alla famiglia, a mamma Chiara e papà Giorgio, al fratello Tommaso, alle nonne Alma e Pierina. A celebrare il funerale don Giacomo Folini, che non è voluto mancare nonostante domenica avesse già salutato la comunità per il trasferimento ad Aprica. Insieme a lui anche don Giacomo Villa, di Mazzo di Valtellina, e don Ilario Gaggini di Grosio.

Un momento davvero straziante, tanti giovani, tra i quali i coscritti del 2005 con cui Anita avrebbe dovuto, presto, festeggiare i 18 anni. Gli amici della ragazza, ma anche quelli del fratello, e i colleghi dei genitori, quelli che lavorano in ospedale al Morelli insieme alla mamma e quelli del papà, dipendente Iperal.

Tanto silenzio, occhi gonfi e poche parole, a dimostrare l’incredulità davanti alla perdita di una giovanissima vita, e solo poche settimane dopo la scomparsa, sempre in un incidente stradale, di un’altra ragazza sondalina, Eva Mazzetta. E la sensazione che la comunità faccia davvero un’indicibile fatica ad accettare queste assurde morti.