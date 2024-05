Soccorso alpino tra storia e futuro. I tecnici raccontano impegno e fatiche

I tecnici del Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana si raccontano. Per il 150° compleanno del Cai di Lecco, dopodomani, lunedì 6 maggio, alle 20.45, nella sala civica provinciale Don Giovanni Ticozzi, è in programma l’incontro "Dove hai la testa?", appuntamento con racconti, filmati e ospiti d’eccezione per ripercorrere la storia e l’oggi della XIX Delegazione Lariana. Numeri alla mano, i protagonisti mostreranno l’eccezionale lavoro svolgono. "Fu una tragedia a portare alla creazione della centrale operativa del Bione 40 anni fa – anticipa Marco Anemoli, delegato della XIX Lariana –. L’incidente aereo dell’Atr42 alla Conca di Crezzo dimostrò infatti la necessità di un coordinamento tra i soccorritori: e da lì partiremo per raccontare la nostra storia, pionieristica sotto molti aspetti, e la nostra attività odierna con le tre stazioni della provincia di Lecco, quella del Triangolo Lariano, del Lario Occidentale e della Valsassina e Valvarrone". D.D.S.