Soccorso alpino, gli incidenti sulle montagne di Valtellina e Valchiavenna

Sondrio, 23 gennaio 2025 – Incidenti in montagna in calo in Valtellina e Valchiavenna. Nel 2024 essi sono stati 249 contro i 316 del 2023. Le persone decedute sono 21, mentre l’anno prima erano state 22; 249 sono state le persone soccorse e 11 le ricerche di persone disperse.

Dalla sede della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna fanno sapere che il numero di ore messe a disposizione dai soccorritori della VII è stato pari a 3467, per 730 giornate complessive.

Interventi per Stazione: Aprica 5, Bormio 36, Chiavenna 12, Livigno 24, Madesimo 19, Morbegno 29, Sondrio 30, Valfurva 19, Valmalenco 35, Valmasino 40.

Le principali cause degli incidenti, per numero di persone soccorse, sono dovute a caduta (104), incapacità (33), malore (32), perdita orientamento (24), scivolata (19), precipitazione (12), maltempo (7), caduta sassi (6), ritardo (6), a seguire altre cause.

Per tipo di attività, sono stati soccorsi 148 escursionisti, 26 alpinisti, 24 ciclisti mountain-bike, 22 scialpinisti; 13 le persone soccorse in residenza in alpeggio, 5 i cercatori di funghi, a seguire numeri inferiori per altre attività. Le persone soccorse sono in grande prevalenza italiane (247 su 294), 210 maschi e 84 femmine.