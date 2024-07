Soccorso alpino e Croce rossa. L’esercitazione è tutta sulla diga

Esercitazione alla diga dell’Alpe Gera di Enel Green Power per gli uomini del Soccorso alpino e della Croce rossa. Nei giorni scorsi, la VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) stazione di Valmalenco, insieme con i volontari della Croce rossa italiana, e con la partecipazione del prefetto di Sondrio Roberto Bolognesi, hanno effettuato la simulazione di soccorso di una persona in difficoltà.

A fare da scenario all’importante esercitazione, che ha messo alla prova le competenze dei soccorritori, è stata la monumentale diga Enel Green Power in Valmalenco.

Dopo il briefing iniziale, si è passati all’azione simulando la chiamata al 112, al soccorso alpino e alla Croce rossa. La persona, che simulava un malore, è stata quindi individuata e stabilizzata dal punto di vista sanitario e successivamente, con idonee attrezzature speciali, è stata trasportata in un punto di possibile recupero, eventualmente tramite elicottero. "Alcuni nostri asset sono particolarmente adatti per mettere alla prova le abilità del Soccorso alpino e permettere loro di affinare alcune tecniche di soccorso che potrebbero essere applicate in altri ambienti montani – dice Davide Cavalli, responsabile per Enel Green Power dell’Unità territoriale di Sondrio –. Siamo molto soddisfatti dell’organizzazione, insieme al Soccorso alpino e Croce rossa, di queste prove di addestramento e siamo onorati che anche il prefetto abbia partecipato a questo importante evento". Soddisfatti della giornata anche Walter Andreini (Croce rossa italiana - Comitato di Sondrio) e Valerio Rebai, delegato provinciale del Soccorso alpino, che hanno rimarcato la bontà dell’organizzazione griffata Enel Green Power. F.D’E.