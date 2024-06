Soccorso Alpino della Gdf. Encomio solenne al corpo e ringraziamenti dalla salvata

Un encomio solenne per la stazione sondriese del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Nel corso delle celebrazioni del 250° anniversario della fondazione del Corpo, alla Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sondrio è stato tributato un encomio solenne collettivo in relazione alle numerose operazioni di soccorso effettuate nel territorio della Regione Lombardia ed in particolare su tutto il territorio della Provincia di Sondrio. Nel periodo compreso dal il 1° gennaio 2023 ed il 31 maggio 2024, i soccorritori delle Fiamme Gialle hanno effettuato complessivamente 367 interventi recuperando 187 persone, con l’esecuzione di 48 indagini di Polizia Giudiziaria. Il generale Fabrizio Carrarini, comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza ha evidenziato l’eroismo dei militari.

"Costantemente impegnati in attività di servizio in ambiente montano ed innevato - si è complimentato - hanno portato a compimento numerose operazioni di soccorso, procedendo al salvataggio di numerose vite umane nonostante le condizioni ambientali spesso estreme e pericolose". Un encomio semplice è stato inoltre concesso dal Comandante Regionale Lombardia e consegnato dal Prefetto di Sondrio Roberto Bolognesi nel corso delle medesime celebrazioni svoltesi in Bormio il giorno seguente a due militari della Stazione SAGF di Madesimo per aver tratto in salvo una escursionista francese dispersa nelle montagne del comasco e rimasta 30 ore in un dirupo. Ai due militari la signora Soazig Dollet ha fatto pervenire un commovente video messaggio di ringraziamento. F.D.E.